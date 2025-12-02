Placetas, sede de las actividades centrales en Villa Clara por aniversario 67 del triunfo de la Revolución

El Buró Provincial del Partido y el Gobierno Provincial del Poder Popular de Villa Clara acordaron otorgarle la sede de las actividades centrales por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución cubana, al municipio de Placetas.

Nunca pensamos que el 2025 traería tantos retos. Ha sido un año complejo, difícil, pero, sobre todo, de muchísimo trabajo.

Como el Quijote que se enfrenta a los molinos, hemos tenido que imponernos a las dificultades, porque no existen montañas demasiado altas cuando el coraje desborda, cuando luchar y vencer corre en las venas de una nación que comenzó a tejerse con sudor, con el machete en la mano de aquellos criollos que podían doblarse ante el infortunio, pero que no se dejaban vencer por él.

Fue el coraje el que impulsó a Fidel, aquel día que con apenas unos hombres y escasas municiones defendió la certeza de que ganarían la guerra. Y esa misma certeza ha sido una especie de guía, la que los condujo en la Sierra, la que los trajo a descarrilar el tren en Santa Clara y la que los devolvió victorioso a la capital de Cuba.

Cada época tiene sus propias epopeyas, sus gigantes inmensos y en esta, en la nuestra, queremos agradecer a nuestro principal protagonista, el pueblo; a quienes se entregan de a lleno, a quienes no conocen de descanso, a quienes están, por encima de sus propias fuerzas, en el sagrado lugar del deber.

Justo en Placetas, ese pueblo que a finales de 1958 había sido tomado por los rebeldes, evocaremos otro aniversario de la Revolución triunfante.

Allí nos veremos, unidos, para cerrar otro año complejo, pero siempre con la certeza de que podemos salir adelante, la misma certeza que nos ha impulsado siempre, la misma que en Cinco Palmas nos llevó a no rendirnos y a vencer, la misma que hizo que Fidel nos denominara «Vencedores de dificultades y obstáculos». Seguiremos en pie de lucha, avanzando hacia nuevas victorias.

Felicidades a todo el pueblo villaclareño y, especialmente, a los placeteños.