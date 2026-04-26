Artex Villa Clara con nuevos incentivos en su aniversario 34

Yandry Machado Mederos / ACN | Foto: Cortesía de la Sucursal Artex

El otorgamiento recientemente de la condición de Vanguardia Nacional constituye un incentivo para los trabajadores de Artex Villa Clara, sucursal que celebra hoy 34 años de fundada y que apuesta por llevar a los barrios y comunidades sus promociones artísticas y literarias.

De conjunto con esa entidad, este año también recibió la misma distinción la Agencia Paradiso de la central provincia, mientras que la condición de Colectivo Distinguido Nacional la obtuvieron los centros culturales Chaflán (municipio Placetas), Bar Corona (Caibarién) y el Bazar Librería Delfín Sen Cedré (Santa Clara).

Lea también: La cultura alza su voz y sella un compromiso indisoluble con la patria

Jorge Luis Santana Porto, gerente general de Artex Villa Clara, manifestó su agradecimiento por los años de esfuerzo y dedicación en la apuesta por un ambiente laboral más agradable y productivo que permita alcanzar nuevas metas.

Recordó que el primero de abril de 1989 iniciaba sus labores la empresa Artex S. A., dedicada a la comercialización de bienes y servicios culturales y que, en años sucesivos, comenzaron a crearse sucursales en todo el país, de ahí que en 1992 surgiera una en Villa Clara.

La nueva sede, dijo, fue dando vida a un proyecto que, a través de los años, se ha convertido en referencia para el trabajo cultural que se desarrolla en el país, gracias a la entrega de sus trabajadores.

Marliet González Medina, gerente de Mercadotecnia de Artex Villa Clara, señaló que, como parte de las actividades por el aniversario 34 de la entidad, se entregó el premio especial Coralillo a Yaneisy Marquéz, subgerente territorial del municipio Caibarién, así como a Zoila Rojas Trento, directora del Centro Cultural Chaflán en honor a sus encomiables trayectorias profesionales.

También se convocó a participar en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores, en tanto el colectivo de la sucursal plasmó su firma por la patria, refirió.