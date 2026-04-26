Buques pagan millones extra para cruzar el Canal de Panamá ante tensiones en Ormuz

El incremento en los costos de tránsito responde a la búsqueda de rutas más seguras para evitar los riesgos en el estrecho de Ormuz, afectado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ante la urgencia, embarcaciones sin reserva previa han recurrido a subastas para asegurar un paso prioritario por el Canal de Panamá, pagando primas que superan ampliamente las tarifas habituales, situadas entre 300 000 y 400 000 dólares.

El administrador del canal, Ricaurte Vásquez, confirmó que una empresa pagó 4 millones de dólares adicionales para redirigir un envío de combustible hacia Singapur, mientras que otras han desembolsado más de 3 millones para acelerar sus cruces. Vásquez explicó que estos costos no dependen únicamente de la congestión, sino también de cambios de ruta de última hora y la urgencia derivada de interrupciones en el comercio.

La situación tiene un impacto directo en las cadenas de suministro globales. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que el bloqueo en Ormuz ha retirado cerca de 13 millones de barriles diarios del mercado mundial, afectando una vía que antes transportaba 20 millones de barriles por día, además del flujo de gas natural licuado, lo que incrementa los riesgos de inflación y racionamiento.

En medio de este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá denunció que Irán incautó por la fuerza un buque con bandera panameña en el estrecho de Ormuz, calificando el hecho como una amenaza grave a la seguridad marítima. Analistas advierten que los costos operativos podrían seguir aumentando si la tensión persiste, en un contexto donde el precio del petróleo ya supera los 107 dólares por barril.

El Canal de Panamá, por donde transita el 3 % del comercio mundial y que conecta 180 rutas marítimas, proyecta ingresos de 5.623,5 millones de dólares para el año fiscal 2025, lo que representa un crecimiento del 17,7 % respecto al periodo anterior. No obstante, para 2026 se prevé una caída del 7,4 % en los ingresos debido a la incertidumbre económica global y una posible disminución en la frecuencia de tránsitos.

(Con información de Telesur)