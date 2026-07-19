Trump permitirá a Arabia Saudita enriquecer uranio sin protocolos de seguridad, según CNN

Tomado de Cubadebate/

La administración de Donald Trump ha llegado a un acuerdo provisional para permitir que Arabia Saudita enriquezca uranio sin la aplicación de los protocolos internacionales de seguridad diseñados para prevenir la proliferación de armas nucleares, según reveló CNN, citando fuentes familiarizadas con el asunto y documentos revisados por el medio.

El borrador del acuerdo nuclear, que detalla el respaldo de Estados Unidos al programa nuclear civil saudita, está pendiente de la firma del presidente, a pesar de que las negociaciones concluyeron en octubre de 2025.

Dos fuentes indicaron a CNN que la guerra en curso con Irán ha influido en el retraso de la firma por parte de Trump.

El mandatario justificó parcialmente el conflicto con Teherán argumentando que buscaba impedir que el país persa utilizara su uranio enriquecido para fabricar armas nucleares, aunque Irán siempre ha insistido en el carácter pacífico de su programa atómico.

Una de las fuentes señaló que algunos legisladores creen que la administración demora la aprobación porque podría enfrentar una resolución bipartidista de desaprobación en el Capitolio, lo que bloquearía la entrada en vigor del acuerdo.

Expertos consultados por CNN advirtieron que el pacto podría, potencialmente, proporcionar a Arabia Saudita una vía hacia las armas nucleares a menos que se establezcan salvaguardas estrictas. El príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman, ya había advertido previamente que su nación podría construir sus propias armas nucleares si Irán, su principal rival regional, adquiere la bomba.

Cuatro fuentes confirmaron que el acuerdo –que incluye un pacto de cooperación nuclear civil conocido como acuerdo 123 y un acuerdo obligatorio de salvaguardas nucleares– aún no ha sido enviado al Congreso para revisión. La ley federal exige que la Casa Blanca lo haga una vez que el documento sea firmado.