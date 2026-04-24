En Manicaragua, concentraciones populares por el «Día Internacional de los Trabajadores»

Los residentes en los poblados manicaragüenses Jibacoa, Mataguá y Güinía de Miranda fueron protagonistas de las concentraciones populares en saludo al Primero de Mayo, día de los trabajadores que como cada año tiene efecto en los poblados del municipio, en celebraciones previas al desfile masivo en la cabecera municipal el día de la efeméride obrera.

En plazas y parques de las localidades se efectuaron los actos presididos por las autoridades políticas y gubernamentales, así como por la representación de la Central de Trabajadores de Cuba(CTC) del municipio y organismos de masas.

Durante las celebraciones, los pronunciamientos de las palabras centrales resaltaron la voluntad y decisión de los trabajadores de seguir adelante «Por Cuba juntos creamos», desafiando dificultades extremas, redoblando esfuerzos y con el deber de defender la Patria.

Los actos políticos por el «Día Internacional de los Trabajadores» en los poblados manicaragüenses constituyeron reafirmación de que nuestra patria es y será independiente y soberana.