Sede UNEAC de Caibarién inaugura exposición de joven artista

Yiliainelys Valdés/

El centro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Caibarién se llenó de diferentes matices y sonrisas con la inauguración de la cuarta exposición de dibujos de Dianik María Torres Martín, una joven autista de 18 años que ha encontrado en el arte una forma única de comunicarse con el mundo.

La muestra, titulada «Fantasías y Colores», reúne una serie de obras que reflejan la riqueza de su imaginación y su amor por el dibujo.

Desde muy pequeña, Dianik ha tenido un vínculo especial con el arte. Según asegura su abuela, la creatividad de esta adolescente floreció antes que su habilidad para escribir: «Siempre tuvo un lápiz en la mano», recuerda con orgullo. Sus primeros garabatos se transformaron con el tiempo en dibujos llenos de vida, influenciados por sus series favoritas y las imágenes que surgen de su mente.

La exposición, que se llevó a cabo en un ambiente acogedor, atrajo a amigos, familiares y miembros de la comunidad, quienes se acercaron para admirar las obras de la joven artista. Cada dibujo cuenta una historia, una fantasía que invita al espectador a sumergirse en un mundo lleno de colores vibrantes y personajes imaginarios.

«Para mí, el dibujo es una forma de expresar lo que siento»,compartió Dianik durante la inauguración, mientras sonreía tímidamente ante los espectadores. Su capacidad para transmitir emociones a través de sus trazos ha resonado profundamente en quienes han tenido la oportunidad de ver su trabajo. La exposición no solo celebra su talento, sino también su valentía al compartir su perspectiva única del mundo.

La muestra _»Fantasías y Colores»_ más que un testimonio del talento artístico de Dianik, resulta un recordatorio del poder del arte como medio de inclusión y expresión personal.

Con esta exposición, Dianik María Torres Martín continúa rompiendo barreras y desafiando estereotipos, mostrando al mundo que el arte no conoce límites y que cada trazo puede contar una historia digna de ser escuchada. Con su voz nos invita a todos a mirar más allá de las etiquetas y a apreciar la belleza que surge de la diversidad.