Desarrollan Taller Huellas de Artes Visuales

El Taller Huellas es una de las prácticas de las artes visuales que en el período estival lo asume el artista Yoelvis Pérez, coordinador además del proyecto comunitario Arte y Parte.

Huellas en forma de taller de verano responde no solo a las inquietudes del grabado sobre un papel, sino también a la huella de valores éticos y estéticos presentes en la educación de adolescentes y jóvenes.

La convocatoria del taller Huellas se abrió a partir de 12 años en lo adelante, utilizando el tiempo libre de los meses julio y agosto, donde se aprecia además la alianza multidisciplinaria entre todas las instituciones, dígase la plástica, la casa de cultura, y la familia que apoya de forma incondicional, los talleres.

El taller Huellas culminará con una exposición colectiva, donde los participantes saldrán dominando la técnica del grabado, algunos despertarán la motivación para ser futuros artistas, y otros disfrutarán del lenguaje de las exposiciones a partir de formarse como espectadores entrenados.