Anuncian equipo de Villa Clara que participará en la 64 Serie Nacional de Béisbol
El elenco está conformado por 40 peloteros distribuidos en 3 receptores; 10 jugadores de cuadro; 6 jardineros; 13 lanzadores y 8 jugadores en la reserva, todos dirigidos nuevamente por Ramón Moré.
La nómina fue anunciada en el propio estadio Augusto Cesar Sandino de la ciudad de Santa Clara, con la presencia de las máximas autoridades de este deporte y el INDER en la provincia.
• Receptores:
1 JONATHAN ACOSTA – SANTA CLARA
2 YOAN MONTENEGRO – CAIBARIÉN
3 JOSÉ GOMEZ – SANTA CLARA
• Jugadores de cuadro:
CRISTIAN RODRÍGUEZ – CIFUENTES
YURI FERNÁNDEZ – SANTA CLARA
ARIEL DÍAZ PARET – SANTA CLARA
RONALDO PÉREZ – REMEDIOS
ENMANUEL SAÑUDO – CAIBARIEN
CRISTIAN CUÉLLAR – CAIBARIÉN
JONATHAN MORENO – CIFUENTES
ELIO ÁLVAREZ – SANTA CLARA
DAINIER SANTOS – SAGUA LA GRANDE
SAIKEL ÁGUILA – SANTA CLARA
• Jardineros:
MAILON TOMÁS ALONSO – SANTA CLARA
ELISEL ARRECHAVALETA – CORRALILLO
LUIS DARÍO MACHADO – SANTA CLARA
CRISTIAN JESUS MORÉ – SANTA CLARA
YOASNIEL PÉREZ – CIENFUEGOS
OSMAN CARUNCHO – SANTA CLARA
• Lanzadores:
FREDDY ASIEL ÁLVAREZ – CORRALILLO
ALAIN SÁNCHEZ – CIFUENTES
DARIO SARDUY – MANICARAGUA
OSDANY RODRÍGUEZ – SANTA CLARA
RANDY CUETO – CAMAJUANÍ
DAIRON CASANOVA – PLACETAS
RAIDEL ALFONSO – CIFUENTES
YASMANY HDEZ ROJAS – ENCRUCIJADA
JOSÉ CARLOS QUEZADA – PLACETAS
MAIKEL PÉREZ – SANTA CLARA
OMAR DAVID PÉREZ – SAGUA
RUBÉN ORTEGA – SANTO DOMINGO
ADRIÁN RODRIGUEZ – RANCHUELO
• Reserva:
YERLANDIS DAMAS – PLACETAS
PEDRO LUIS CHÁVEZ – SANTO DOMINGO
YOAN ÁGUILA – SANTA CLARA
VICTOR BOCH – CAIBARIÉN
LENIER ABREU – ENCRUCIJADA
YEISON FERNÁNDEZ – CIFUENTES
LUIS HURTADO – SANTA CLARA
SADOC ACOSTA – SANTA CLARA
• Colectivo de Dirección:
RAMON MORÉ – Director
JOSE GARCÍA – Prep Físico
OSCAR MACHADO – Coach Banca
ALEX SUAREZ – Auxiliar
EDDY ROJA – Auxiliar
JOSÉ RAMON RISCART – E/Picheo
ROLANDO RUIZ – E/Picheo
JOSE MIGUEL MONTE DE OCA -C. Bates
JESÚS GUZMÁN – Médico
FRANCISCO FIGUEREDO – Fisioterapeuta ERNESTO FUENTES – Psicólogo
ERNESTO RUIZ – Sabermétrico
MIGUEL ANGEL MONTEJO…….Delegado
RUBÉN MESA – Comisionado
