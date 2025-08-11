Anuncian equipo de Villa Clara que participará en la 64 Serie Nacional de Béisbol

El elenco está conformado por 40 peloteros distribuidos en 3 receptores; 10 jugadores de cuadro; 6 jardineros; 13 lanzadores y 8 jugadores en la reserva, todos dirigidos nuevamente por Ramón Moré.

La nómina fue anunciada en el propio estadio Augusto Cesar Sandino de la ciudad de Santa Clara, con la presencia de las máximas autoridades de este deporte y el INDER en la provincia.

• Receptores:

1 JONATHAN ACOSTA – SANTA CLARA

2 YOAN MONTENEGRO – CAIBARIÉN

3 JOSÉ GOMEZ – SANTA CLARA

• Jugadores de cuadro:

CRISTIAN RODRÍGUEZ – CIFUENTES

YURI FERNÁNDEZ – SANTA CLARA

ARIEL DÍAZ PARET – SANTA CLARA

RONALDO PÉREZ – REMEDIOS

ENMANUEL SAÑUDO – CAIBARIEN

CRISTIAN CUÉLLAR – CAIBARIÉN

JONATHAN MORENO – CIFUENTES

ELIO ÁLVAREZ – SANTA CLARA

DAINIER SANTOS – SAGUA LA GRANDE

SAIKEL ÁGUILA – SANTA CLARA

• Jardineros:

MAILON TOMÁS ALONSO – SANTA CLARA

ELISEL ARRECHAVALETA – CORRALILLO

LUIS DARÍO MACHADO – SANTA CLARA

CRISTIAN JESUS MORÉ – SANTA CLARA

YOASNIEL PÉREZ – CIENFUEGOS

OSMAN CARUNCHO – SANTA CLARA

• Lanzadores:

FREDDY ASIEL ÁLVAREZ – CORRALILLO

ALAIN SÁNCHEZ – CIFUENTES

DARIO SARDUY – MANICARAGUA

OSDANY RODRÍGUEZ – SANTA CLARA

RANDY CUETO – CAMAJUANÍ

DAIRON CASANOVA – PLACETAS

RAIDEL ALFONSO – CIFUENTES

YASMANY HDEZ ROJAS – ENCRUCIJADA

JOSÉ CARLOS QUEZADA – PLACETAS

MAIKEL PÉREZ – SANTA CLARA

OMAR DAVID PÉREZ – SAGUA

RUBÉN ORTEGA – SANTO DOMINGO

ADRIÁN RODRIGUEZ – RANCHUELO

• Reserva:

YERLANDIS DAMAS – PLACETAS

PEDRO LUIS CHÁVEZ – SANTO DOMINGO

YOAN ÁGUILA – SANTA CLARA

VICTOR BOCH – CAIBARIÉN

LENIER ABREU – ENCRUCIJADA

YEISON FERNÁNDEZ – CIFUENTES

LUIS HURTADO – SANTA CLARA

SADOC ACOSTA – SANTA CLARA

• Colectivo de Dirección:

RAMON MORÉ – Director

JOSE GARCÍA – Prep Físico

OSCAR MACHADO – Coach Banca

ALEX SUAREZ – Auxiliar

EDDY ROJA – Auxiliar

JOSÉ RAMON RISCART – E/Picheo

ROLANDO RUIZ – E/Picheo

JOSE MIGUEL MONTE DE OCA -C. Bates

JESÚS GUZMÁN – Médico

FRANCISCO FIGUEREDO – Fisioterapeuta ERNESTO FUENTES – Psicólogo

ERNESTO RUIZ – Sabermétrico

MIGUEL ANGEL MONTEJO…….Delegado

RUBÉN MESA – Comisionado