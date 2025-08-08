Desde Villa Clara, el agasajo a los trabajadores hidráulicos de toda Cuba

Con la presencia de Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el parque natural Jibacoa-Hanabanilla, del Escambray villaclareño, acogió este viernes el Acto Nacional por el Día del Trabajador de este sector.

En la cortina de la presa Hanabanilla, único lago intramontano de todo el país, fue entregado el Sello Faustino Pérez Hernández a un grupo destacados especialistas y obreros con más de cinco décadas de trabajo.

Presidieron también las celebraciones la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, la gobernadora villaclareña, Milaxy Yanet Sánchez Armas y la secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en esta provincia, Maglin del Sol Martínez y especialmente invitados, los Héroes del Trabajo de la República de Cuba, el pentacampeón olímpico Mijaín López y Ángel Narciso Quintana, El Papa, el trabajador más longevo de los Recursos Hidráulicos en el país.

Precisamente El Papa, con 96 años de edad y más de 70 entregados a la labor hidráulica en la presa Hanabanilla, recibió como regalo especial una fotografía que inmortaliza el momento en que el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le entregara en La Habana el título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Las provincias de Ciego de Ávila, Las Tunas, Artemisa y Villa Clara, resultaron las más destacadas del país, según se dio a conocer durante la ceremonia.