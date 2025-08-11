Leonor Esther Martínez CMHW

«A las puertas de un siglo» es el espectáculo que ha organizado Ramón Silverio para ofrecer en la casona de la UNEAC, de Villa Clara, el martes 12 de agosto, a las 9 de la noche.

Silverio explicó a la Radio que el título responde al siglo del nacimiento de Fidel Castro, que comenzará a conmemorarse el día 13, cuando cumpliría 99 años. Y se trata de un espectáculo de celebración, «por uno de los hombres más importantes, más lúcidos que ha nacido, no vamos a decir en Cuba, que parió el mundo», apuntó. «Y yo, que soy un agradecido también de ese hombre que me sacó de donde yo vivía, quiero celebrarlo», precisó.

«Tendremos un elenco como esa sociedad que él imaginó y pudo realizar, esa sociedad bajo el precepto martiano, «Con todos y para el bien de todos». Son artistas que, aunque son excelentes cultores de la música cubana, tampoco creo que han tenido la oportunidad de presentarse en otro de los homenajes que se le han hecho».

Ramón Silverio, líder del Centro Cultural El Mejunje, ha organizado el espectáculo «A las puertas de un siglo». Foto: de la autora.

Estarán «Los Fakires», el escritor y Premio Nacional de Periodismo José Antonio Fulgueiras, los vocalistas Vivian Carranza, José Vizcaíno, El Tanque, parte de la Trovuntivitis, y los transformistas Jennifer y Blancuchini, en el variado, desenfadado e inclusivo espectáculo.