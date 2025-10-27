Alerta el municipio de Quemado de Güines ante la cercanía del huracán Melissa

Las condiciones climatológicas adversas que podrá dejar a su paso el huracán Melissa en su tránsito por nuestro país, unido a la contingencia epidemiológica que atraviesa el municipio de Quemado de Güines, con un alza de arbovirosis, pone en alerta a las principales autoridades del territorio y demanda unidad de acción para contrarrestar las vulnerabilidades. Así señaló Yolisel Garmendía Lombera, presidente del Consejo de Defensa Municipal, al intercambiar con cuadros y directivos del territorio. En el municipio quemadense, pese a que solo se han reportado unas lluvias a intervalo, las autoridades sanitarias alertan a la población a mantener zanjas y patios limpios, proveer en los hogares de agua potable, dado a que la falta de acueducto y alcantarillado puede provocar la contaminación de las aguas.

En el municipio quemadense el Consejo de Defensa, junto a sus grupos de trabajo, ya puntualizan acciones entre las que destaca como primera necesidad llegar a barrios más distantes con alimentos para el consumo de la población, dada por la contingencia energética que entorpece la cocción de los alimentos. También es prioridad el suministro de viandas desde el Polo productivo y las unidades hacia los puntos de venta.

En el encuentro de esta jornada también se señaló que se debe garantizar que se acopie toda aquella producción que pueda ser sensible a la humedad. En la reunión del órgano de dirección y mando se convocó a las organizaciones políticas y de masas junto a los CDR y salud pública, a dar prioridad a el programa de donaciones de sangre con la participación de todos organismos.

Además se convocó a los trabajadores a apoyar con donaciones para los territorios que puedan ser más afectados por el evento meteorológico.