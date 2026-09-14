Libros que dejan huellas

En tiempos donde las pantallas parecen ocupar cada espacio de nuestra vida, todavía existen quienes saben que un libro puede ser mucho más que páginas encuadernadas. Puede ser compañía, descubrimiento, imaginación y una puerta abierta al conocimiento.

En Placetas, amantes de la lectura decidieron compartir ese tesoro con quienes más lo necesitan. Valiosos ejemplares, algunos de ellos con el encanto de los años y las huellas de muchas lecturas, fueron donados a niños sin amparo parental, con el propósito de acercarlos al maravilloso universo de los libros y despertar en ellos el hábito de leer.

Porque hay sensaciones que ninguna pantalla consigue reemplazar: sostener un libro entre las manos, pasar lentamente sus páginas, descubrir una historia en cada capítulo y hasta contemplar la carátula gastada de ese viejo amigo que durante años nos acompañó.

En cada libro entregado viaja mucho más que conocimiento. Viaja un gesto de amor, una oportunidad para soñar y la esperanza de formar nuevos lectores.

Quizás mañana, entre esas páginas, un niño encuentre una historia que cambie su vida. Y entonces comprenderemos que regalar un libro es también regalar futuro.