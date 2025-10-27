Camajuaní se prepara ante el paso de Melissa

Como en toda Villa Clara, Camajuaní activó su Consejo de Defensa Municipal ante la proximidad del Huracán Melissa por el Oriente del país, con el propósito de tomar las medidas que garanticen la vitalidad de los servicios de primera necesidad a la población, teniendo en cuenta los posibles impactos del fenómeno meteorológico al Sistema Energético Nacional.

Para ellos se dispuso la elaboración de alimentos con la participación de los trabajadores del comercio y la gastronomía en todas los consejos populares para expender a precios asequibles a la población.

Se convocó a una jornada de donaciones de sangre por los diferentes organismos del territorio, como medida preventiva en solidaridad con las provincias que serán afectadas. En el intercambio con los presidentes de las zonas de Defensa y los grupos y subgrupos de trabajo, se puntualizó la necesidad de cumplir con responsabilidad lo establecido con organización y comunicación constante.

Lizandra Salazar Manso Presidenta del CDM, insistió en la importancia de la prevención para minimizar posibles daños provocados por el paso del Huracán Melissa por provincias orientales.