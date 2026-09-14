Entre telas, agujas y máquinas de coser transcurre la jornada laboral en el Taller de Confecciones Santana, de Placetas, donde 25 trabajadores convierten cada pieza de tela en una muestra de esfuerzo, dedicación y compromiso.

Por estos días, el colectivo tiene entre sus principales encomiendas la confección de uniformes escolares destinados a centros educacionales de Santa Clara, una tarea que asumen con responsabilidad y empeño para cumplir en tiempo con el plan de producción.

La mayor parte de quienes laboran en este taller son mujeres. Desde sus puestos de trabajo enfrentan también los desafíos que imponen las actuales limitaciones electroenergéticas del país, dificultades que obligan a redoblar esfuerzos, reorganizar jornadas y aprovechar cada oportunidad para mantener activas las máquinas y avanzar en las metas previstas.

Sin embargo, allí no faltan las manos dispuestas ni la voluntad de hacer. Cada puntada lleva consigo el compromiso de quienes saben que detrás de un uniforme terminado hay un niño que lo vestirá para ir a la escuela, una familia que espera y una nueva etapa que comienza.

En este taller de confexiones , las máquinas pueden detenerse por momentos, pero no se detienen las ganas de trabajar. Y así, entre hilos, telas y perseverancia, sus mujeres continúan tejiendo sueños con sus manos, demostrando que cuando existe voluntad, incluso en medio de las dificultades, siempre hay una manera de seguir adelante.