Encrucijada se prepara para lluvias de Huracán Melissa

La tormenta tropical, convertida en Huracán, Melissa, que se acerca a Cuba, puede provocar lluvias intensas que afectarían a nuestra provincia, por lo que las zonas más vulnerables del municipio Encrucijada son motivo de análisis por parte del Consejo de Defensa municipal

Los especialistas del Centro de reducción de desastres de Encrucijada dan seguimiento constante al Sistema que según los últimos modelos de trayectoria puede afectar directamente al Oriente de la isla.

En todos los Consejos populares del territorio, incluyendo El Santo y la Sierra, se toman medidas preventivas ante la posibilidad de la ocurrencia de fuertes lluvias.

Entre ellas se destacan: Seguimiento continuo al nivel de las presas La Quinta, Minerva y Alacranes, así como al rio Sagua la Chica, mantener una información permanente a la población para elevar la percepción de riesgo y la limpieza de canales que puedan obstruir el paso del agua, zanjas y tragantes.