Presidente del Comité Paralímpico Internacional inicia visita de trabajo a Cuba

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, llegó a Cuba en la madrugada de este lunes, acompañado por Michele Melissa Formonte, directora de Desarrollo para las Américas de esa organización. La visita de trabajo se extenderá hasta el próximo jueves.

Ambos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí por Omara Durand Elías, presidenta del Comité Paralímpico Cubano (CPC); Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), y Gisleydi Sosa, directora de Relaciones Internacionales.

Durante la bienvenida, Durand y Vento destacaron la importancia de la presencia de los directivos del IPC en Cuba y su contribución al desarrollo del movimiento paralímpico en el país.

En declaraciones a la prensa, Parsons señaló que había intentado visitar Cuba en varias ocasiones, pero no había podido concretar el viaje.

“Tengo mucho interés por lo que Cuba significa para el deporte mundial y, precisamente, en el deporte paralímpico”, afirmó.

El dirigente internacional también resaltó sus vínculos con atletas y entrenadores cubanos.

“Tengo amistad con Omara, con muchos atletas y entrenadores. Tenía esa deuda de visitar a este hermoso país antes de concluir mi último mandato en el Comité Paralímpico Internacional”, expresó.

Parsons reconoció además la trayectoria del deporte paralímpico cubano y los resultados alcanzados por sus atletas.

“El deporte paralímpico cubano siempre ha sido un modelo de éxito y resultados”, sostuvo, al tiempo que destacó el potencial de los deportistas y la experiencia acumulada por el país en el ámbito científico vinculado al deporte.

Por su parte, Omara Durand subrayó que es la primera vez que un presidente del Comité Paralímpico Internacional visita Cuba, por lo que calificó la ocasión como un hecho relevante y una muestra de respaldo al movimiento paralímpico de América Latina y el Caribe, y a Cuba en particular.

Como parte de su programa en la Isla, Parsons visitará la Escuela Solidaridad con Panamá, en el municipio capitalino de Boyeros, donde reciben educación niños con limitaciones físico-motoras. Durante el recorrido podrá presenciar actividades deportivas y recreativas protagonizadas por los estudiantes.

Asimismo, participará en la firma de un Acuerdo de Colaboración entre el Comité Paralímpico Cubano y el Ministerio de Educación.

El programa incluye también una visita a la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Giraldo Córdova Cardín, donde intercambiará con atletas paralímpicos.

Posteriormente, será recibido en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) Manuel Fajardo, institución donde está prevista la firma de un Convenio de Cooperación con el Comité Paralímpico Cubano.

Antes de concluir su estancia, Parsons visitará el Centro Fidel Castro Ruz, ofrecerá una conferencia de prensa y sostendrá un encuentro con integrantes del Comité Paralímpico Cubano.

(Con información de la ACN)