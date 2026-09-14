Evalúan en el municipio de Quemado de Güines proceso de creación de Mipyme AGROTEF

A tono con las transformaciones económicas que se gestan en todo el país, en el municipio de Quemado de Güines, la dirección del Proyecto IRES encabezado por su Coordinador Nacional, Wilfredo Arregui, evaluó en el territorio el proceso de creación de la Mipyme AGROTEF. Una forma de gestión empresarial que en unión con la unidad municipal de gestión del proyecto, tiene previsto un sistema de comercialización integral que se fortalece con equipos y máquinas donadas y pretende impulsar el desarrollo y lograr la soberanía alimentaria en el territorio.

En el encuentro, donde estuvieron presentes representantes de las formas productivas, productores vinculados y además dirigentes del gobierno, Audel Placencia, coordinador del proyecto en el municipio, destacó la fortaleza del territorio con más de cien productores insertados al proyecto internacional, quienes inciden de manera positiva en las más de dos mil ochocientos treinta hectáreas de intervención, de ellas cerca del ochenta porciento dedicadas a la actividad ganadera.

También se destacó la fortaleza del territorio con un fuerte movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar y donde la Mipyme podrá revertir la insuficiencia de comercialización de productos agrícolas y aparejado con esto la creación de una mini industrias que dará al traste con los niveles de producción fundamentalmente frutales que hoy no tiene destino seguro. La nueva forma de gestión que se prevee impulsar en tres municipios, de ellos dos de Villa Clara, cuenta con el diseño de un sistema de comercialización desde la cadena de valor y se fortalece con la prestación de servicios técnicos por equipos y máquinas donados por la FAO y el Fondo Verde del clima.

En correspondencia con las transformaciones que acomete el país y a tono con los objetivos del proyecto IRES, estás acciones permiten que el municipio logre un modelo de desarrollo Agroindustrial resiliente y con visión de futuro.