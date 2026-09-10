Cuba define su preselección U23 para la Copa Mundial de Nicaragua 2026

✍️📷Cubadebate

Ya son oficiales los nombres de los jugadores cubanos que integran la preselección nacional U23, con vistas a la VI Copa Mundial de Béisbol U23, que se celebrará en Nicaragua del 6 al 15 de noviembre de 2026.

El equipo estará bajo el mando del director Guillermo Carmona, quien tendrá la misión de conducir a una generación de jóvenes talentos en busca de un resultado histórico para la isla en este certamen.

Grupo B

✅ Cuba

✅ Gran Bretaña

✅ Japón

✅ Corea del Sur

✅ Sudáfrica

✅ Venezuela

El Grupo A lo integran:

✅ Australia

✅ Chequia

✅ Nicaragua

✅ Panamá

✅ Puerto Rico

✅ Taipéi de China

La cita mundialista tendrá como escenarios a Managua, Masaya y León, en Nicaragua.

La preselección reúne a los principales prospectos del país en esta categoría, muchos de ellos con experiencia en la Serie Nacional y en torneos internacionales juveniles, lo que alimenta la expectativa de una actuación competitiva en tierras nicaragüenses.

PRESELECCIÓN CUBANA U23

Receptores

✅ Carlos Chávez

✅ Danell Figueroa

✅ Daniel Alejandro Fernández

✅ Yadimir Fuentes

✅ Yaidel Ruiz

✅ Yonathan Luis Acosta

Jugadores de cuadro

✅ Rafael De Jesús Álvarez

✅ Alexei Febles

✅ Jean Lucas Baldoquín

✅ Juan Manuel Pérez

✅ Carlos Alberto Nieto

✅ Jonathan Moreno

✅ Leonardo Adrián Alarcón

✅ Norge De Jesús Torres

✅ Boris Javier Madrazo

✅ Erik Yuniel Acevedo

✅ Frank David González

Jardineros

✅ Hanyelo Videt

✅ Yassel Conrado Izaguirre

✅ Ernesto Pérez

✅ Osman Antonio Caruncho

✅ Maikol Barroso

✅ Daniel Froilán

✅ Yordan Luis Rivas

✅ Bernie Yangensy Socarras

Lanzadores

✅ José Ignacio Bermúdez

✅ Randy Román Martínez

✅ Darío Sarduy

✅ Fher Cejas

✅ Rafael Orlando Perdomo

✅ Daniel Alejandro García

✅ Lee Andy Plumas

✅ Riquelme Odelin

✅ Misael Francisco Fonseca

✅ Silvio Bruno Iturralde

✅ Kevin Manuel Hernández

✅ Omar David Pérez

✅ Yosney García

✅ Alexander Vargas

✅ Cristian Rojas

✅ Yurisen Blanco

✅ Giandy Gutiérrez

✅ Shaiel Cruz

✅ Rafael Luis Castillo

✅ Leandro David Bellas

El torneo, que reúne a las mejores selecciones sub-23 del mundo, será una vitrina clave para estos peloteros, tanto por el reto deportivo como por la proyección que puede significar para sus carreras.

En los próximos días se conocerán los detalles finales de la preparación, los partidos de fogueo y la lista definitiva que representará a Cuba en el Mundial.