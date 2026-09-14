Visita parlamentaria sostiene encuentro de trabajo en Camajuaní

La visita parlamentaria en Camajuaní, constató claridad y organización en torno a la implementación de las transformaciones económicas y sociales en virtud del desarrollo del territorio, y cómo incide en ello la responsabilidad social de todos los actores económicos.

Presidentes de los consejos populares en Camajuaní y directivos de centros decisivos en el desarrollo local del municipio, intercambiaron con el Grupo creado por la presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular en función de agilizar y acompañar la implementación de las transformaciones económicas y sociales por las que atraviesa el país.

Yumil Rodríguez Fernández, Vicejefe de la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), califico de insustituible este tipo de encuentro por que, es en la base donde ocurren las mayores transformaciones, a partir de la cohesión de todas las organizaciones sociales y los delegados en cada comunidad, de conjunto con la responsabilidad social de todos los actores económicos.

La visita parlamentaria conoció además de la gestión de los trabajadores del combinado cubanacan Benito Ramírez de Camajuaní, que a partir de la comercialización con empresas privadas del territorio, logran mantener sus producciones de rones, como parte de las transformaciones que surgen para dar soluciones a las limitaciones de recursos y materias primas.

El grupo de trabajo de la ANPP concluyó su intercambio en la circunscripción 3 del consejo popular 2 de Camajuaní dónde se expusieron las principales potencialidades y problemáticas de la comunidad así como el avance del movimiento popular participativo Mi Barrio Por La Patria.