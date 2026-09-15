Autoridades villaclareñas sostienen encuentro con preselección de béisbol

Los miembros de la preselección del Villa Clara de Béisbol recibieron en su estadio a las máximas autoridades del INDER, el Gobierno y el Partido en Villa Clara.

Encabezada por Mariela Fonseca Yanes, directora provincial de Deportes; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara y Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia, la visita tuvo lugar en el propio terreno del «Augusto César Sandino», donde entrenaban los peloteros que representarán a este territorio en la venidera campaña nacional.

Allí los atletas y entrenadores expusieron sus inquietudes referentes a las condiciones para jugar la Serie, entre tanto, los directivos abordaron posibles proyectos patrocinados por diferentes actores económicos de Villa Clara, que beneficiarán el desarrollo del espectáculo beisbolero durante la etapa competitiva.

Las autoridades villaclareñas reiteraron su intención de apoyar el deporte nacional desde todas las aristas y reafirmaron su compromiso con el equipo anaranjado.

Este jueves se dará a conocer la nómina oficial del Villa Clara rumbo a la 65 Serie Nacional de Béisbol.