Villa Clara trabaja para elevar su producción de arroz

De la mano de un encadenamiento productivo con un nuevo actor económico, La Unidad básica de Producción Cooperativa “Parrao”, de Encrucijada, busca elevar su producción de arroz.

El Polo productivo arrocero «Parrao», el mayor de Villa Clara, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos, Emilio Córdova, rectora de la producción del cereal en la provincia, hoy está inmerso en un proceso productivo que les ha permitido sembrar hasta la fecha más de 20 caballerías, de las 44 que tienen previstas.

Referido a la siembra del cereal, un paso importante para lograr altas rendimientos del cultivo, Raúl Rodríguez Rodríguez (Wachy), Presidente de la UBPC “Parrao”, destacó: Esa es la misión que nos hemos trazado, si el tiempo lo permite vamos a sembrar esas áreas, lo más importante es el entusiasmo, la conciencia y el deseo de hacerlo con calidad, que se ve en cada labor que ejecutan los trabajadores.

Hombres y mujeres se vuelcan hacia los campos con energías renovadas, conscientes de que ahora, con los insumos y las labores culturales garantizadas solo les resta producir con mayor rendimiento y mejor calidad.

“La atención al hombre ha mejorado considerablemente, el personal trabaja con deseos, con ánimo de hacerlo bien y se sienten motivados, en espera de que el resultado final sea bueno”, subrayó la Ingeniera Migdalia López Morales(Pichita), Especialista Principal de la entidad

En esta campaña la Unidad está encadenada con la Mypime “IPRAMIX”, lo que significa inyectar dinamismo, reducir las pérdidas e incorporar tecnologías sin endeudamiento excesivo, y ampliar así su llegada al mercado, teniendo en cuenta que la soberanía alimentaria se construye también con la suma de todos los actores productivos del país.

Ramón Águila Soto, quien es socio administrador de la Mipyme, hizo referencia a la labor conjunta de la asociación, destacando los objetivos sociales de la mancomunidad.