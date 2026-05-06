UE apoya a Cuba vía Programa Mundial de Alimentos

Tomado de Prensa Latina

La Unión Europea destinó 2,85 millones de euros al Programa Mundial de Alimentos para reforzar la asistencia humanitaria en Cuba, informó el Sistema de las Naciones Unidas en la isla.

La contribución, canalizada a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas mediante el Plan de Implementación Humanitaria 2026, permitirá sostener la entrega de módulos alimentarios que incluyen arroz, granos y aceite vegetal en las cinco provincias orientales más afectadas por el huracán Melissa.

La respuesta se enfocará en grupos vulnerables como niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años, con el objetivo de prevenir el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de esas poblaciones.

Asimismo, se proyecta asistir a más de 815 mil personas.

«Esta contribución de la Unión Europea llega en un momento crítico para Cuba. Nos permitirá apoyar de manera oportuna a las personas más afectadas por el huracán Melissa y por la contingencia energética», afirmó Etienne Labande, representante del Programa Mundial de Alimentos en la isla.

La operación incorpora el fortalecimiento de centros de elaboración de alimentos en la región oriental mediante la entrega de insumos de cocina, así como el reforzamiento de almacenes para el resguardo de productos ante eventos extremos.

El financiamiento llega en un contexto de complejidad económica para Cuba, agravado en el oriente por una sucesión de huracanes, sequías prolongadas, inundaciones y actividad sísmica reciente, junto a una emergencia energética que afecta servicios esenciales, limita el transporte y restringe el bombeo de agua.

El proyecto contempla además el fortalecimiento de capacidades logísticas mediante el apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible como insumo habilitador clave para sostener las operaciones del Sistema de las Naciones Unidas y garantizar la continuidad de instituciones esenciales de protección social.