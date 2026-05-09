Expo Coexistencia Infinita en la Acaa de Santa Clara

La artista Yirelis Flores Rivas, es aspirante a la Asociación de artesanos artistas, filial VC, por lo que invita a su primera muestra personal -Coexistencia Infinita-, abierta en la sede de los artesanos en Santa Clara.

La joven Yirelis, es del municipio Coralillo, y resultó de la primera graduación de Instructores de Arte en VC. Devenida luego en artesana artista, hoy se especializa en la Muñequeria, por lo que viviendo ya en SC, se incorpora al quehacer artístico de esta ciudad, y al proyecto de emprendimiento que se nombra El Enjambre.

Participó antes en un Salón provincial obteniendo premio en la modalidad Muñequeria textil.

Hoy, esta creadora invita a su primera muestra personal titulada Coexistencia Infinita.

La expo Coexistencia Infinita, es el mundo irreal, que cada personaje carga con él.

La artista a golpe de observación, de seguir referentes en la especialidad, y de buscar en redes acerca de la Muñequeria rusa, ha trazado un camino de creación que hoy regala como resultado de su obra.

Coexistencia Infinita, es una fina expo personal que la Acaa regala con gusto entrenando el sentido de la apreciación en los espectadores.