Ayely Espinosa

Foto: Jaime González

«Hay quienes enseñan con libros y quienes enseñan con el corazón» ….

María Caridad González conocida con cariño como «Cachita» es profesora de Español y Literatura en una de las secundarias básicas de Placetas.

Cuarenta y seis años en el magisterio , sembrando sueños, valores y cariño en cada estudiante que pasa por sus manos.

Para sus alumnos, ella no es solo maestra, es una madre amorosa. Con paciencia, ternura y firmeza, les enseña no solo litaratura , sino a vivir con respeto, solidaridad y responsabilidad.

Muchos de sus estudiantes , hoy ya profesionales, recuerdan con cariño cómo sus palabras y abrazos les dieron fuerza en los momentos difíciles, porque «Cachita» no solo enseña letras… enseña amor… enseña vida.

Presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en Placetas, María Caridad ha dedicado su vida a la formación de generaciones y al estudio de la vida y obra de Martí. Por lo que le han sido entregados los reconocimientos «Honrar honra» y «La utilidad de la virtud» que otorga la Sociedad Cultural Nacional José Martí .

Pero su mayor legado siguen siendo sus alumnos, a quienes trata con el mismo amor que da a su propia familia, porque enseñar con el corazón como lo hacen las madres ,es un acto de amor que nos recuerda que la maternidad no siempre se mide por la sangre … también renace desde la dedicación, la entrega y el amor de quienes forman y acompañan vidas, día tras día.