Rafa de la Santa en concierto, presenta disco Momentos.

El cantautor Rafa de la Santa, exponente de la canción alternativa derivada en el Hip Hop, presentó su primer disco concierto titulado Momentos.

Música alternativa en una locación dónde la escenografía y los servicios hablan para bien de un arte diferente, fue el más reciente concierto nombrado Momentos, realizado en el centro cultural La Luna Naranja en Santa Clara.

Aquí el cantautor Rafa de la Santa, con su pequeño grupo y otros artistas invitados, compartió con el público su primer disco titulado Momentos.

Este artista de la plástica devenido en músico, apuesta por trabajar en colectivo, aglutinando otras manifestaciones, el diseño, la fotografía, el vídeo, la poesía, en aras de lograr un resultado de creación que sin dejar de ser puro y de calidad, sepa congeniar en igual escenario, con otras manifestaciones del arte.

Momentos, es la evidencia de un artista joven como Rafa de la Santa, que busca nuevas herramientas y lenguajes para llegar a un público más heterogéneo.