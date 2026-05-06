Villa Clara celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

El 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en honor al nacimiento de Henry Dunant, fundador de esta institución. La fecha tiene como objetivo reconocer la labor de voluntarios y empleados dedicados a proteger la vida y la dignidad de las personas en situaciones de emergencia.

En Villa Clara, la Cruz Roja se distingue por su labor humanitaria y educativa. Más allá de la atención inmediata en desastres, la organización trabaja para salvar vidas, fomentar la resiliencia y promover valores de humanismo y solidaridad mediante programas educativos y prácticos.

Con una composición heterogénea ,la institución cuenta con más de 2 000 voluntarios distribuidos en todos los municipios de la provincia. Sus acciones incluyen la atención de lesionados en accidentes, el traslado seguro de pacientes, el rescate de personas en diversas circunstancias y la intervención en desastres naturales o químicos, además de la entrega de donativos a instituciones de salud y a personas en situación de vulnerabilidad.

Según Miguel Ángel Fernández López, director provincial de la Cruz Roja en Villa Clara ,durante los últimos tiempos han sido significativo los donativos a los hospitales ,fundamentalmente al pediátrico José Luis Miranda ,así coma casas de abuelos y hogares de ancianos.

Otro aspecto relevante es la labor de las oficinas de Restablecimiento de Contactos, que, siguiendo protocolos internacionales, buscan a personas desaparecidas en otros países, mostrando el alcance global del trabajo humanitario de la Cruz Roja.

Además, la organización se enfoca en la capacitación de nuevos miembros y en la formación vocacional de jóvenes mediante la labor de los círculos de interés en escuelas .En este aspecto destacan territorios cómo Placetas, Sagua la Grande, Remedios, Santa Clara y Santo Domingo.

Vital ha sido también el accionar de la Cruz Roja en el centro de Cuba en la atención y acompañamiento de embarcaciones de migrantes haitianos, brindando los primeros auxilios y asegurando su traslado seguro a su país.

Con una historia de horoismo que se remonta a la Toma del Tren Blindado en 1958, al canje de los prisioneros ,y el bombardeo de el Pedrero ,en Fomento la Cruz Roja villclareña continua siendo un paradigma de humanismo .

El Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ,en su aniversario 163 de creada es oportunidad para reconocer a los hombres y mujeres que dedican su tiempo y esfuerzo a proteger la vida y la salud del prójimo, reflejando un compromiso profundo con la solidaridad y el humanismo en Villa Clara y en el mundo.