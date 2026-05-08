Rinden homenaje a Miriam Ramos en Santa Clara

Siempre canté es parte de una canción que dió título al espectáculo en homenaje a la destacada intérprete cubana Miriam Ramos.

Bajo la idea original del periodista Raúl Nogués se hizo en SC, en la Luna Naranja, el concierto homenaje por los 80 años de la emblemática artista Miriam Ramos.

Según declaraciones de Nogués, – él piensa en el valor que tiene hacer memoria y sobretodo cuánto debemos practicar eso en lo cotidiano.

Por ello Santa Clara, para hacer este primer concierto, porque siempre pone en el centro, a la cultura, y por eso eligió la ciudad para homenajear a Miriam Ramos, referente del arte.

Y no se equivocó, eligió bien.

Agradeciendo además a todos los que apoyaron, al realizador audiovisual Juan Carlos Travieso por acoger su idea, a la dirección provincial de cultura, y a los artistas-

Fue un concierto de lujo, y muy emotivo donde la intérprete Vionaika Martínez, el tresero Maikel Elizarde, y el trío Palabras repasaron el amplio repertorio de Miriam Ramos, con temas de Marta Valdés, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Pedro Luis Ferrer, obras que constituyen reflejo exquisito de la canción.

Siempre canté dejó en la locación de la Luna Naranja en SC la fuerza y la dulzura de la voz de Miriam Ramos, una excelente y gran artista hecha canción, que al paso de los años despierta admiración y respeto de su pueblo.