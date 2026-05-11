Rinden en Encrucijada homenaje a Onelio Jorge Cardoso

Homenaje a Onelio Jorge Cardos.

Un extenso movimiento cultural se lleva a cabo en el Consejo Popular Calabazar de Sagua, cuna del escritor Onelio Jorge Cardoso, al arribar al 112 aniversario de su natalicio.

Entre las actividades desarrolladas en el homenaje se encontraron la Conferencia por parte de estudiosos de la vida y obra del Cuentero mayor, con los temas: «La obra de Onelio Jorge Cardoso y su vínculo con los programas de estudio de la Escuela cubana», » Un encuentro con la esposa de Onelio Jorge Cardoso en el espacio del Cuentero» , y «La piel que habita. Una mirada a la racialidad en la obra de Onelio Jorge Cardoso».

TTambién se desarrolló el coloquio en la Casa de Cultura que lleva el nombre del insigne narrador, el cual contó con la inauguración de un mural en arena titulado: «El Cangrejo volador», de la artista plástica Dayana Diaz Ramírez, y un conjunto de dibujos relacionados con las obras de Onelio, recreadas por pintores de la localidad.

Posteriormente el narrador y periodista radial Alberto González Rivero, disertó sobre pasajes poco conocidos de la obra oneliana y su influencia en la obra de las nuevas generaciones de escritores.

Como actividad central de la Jornada se realizó la premiación del Concurso Provincial de Cuentos infantil, cuyo Premio recayó en el escritor encrucijadense Amador Hernández Hernández, por la obra: «En una libreta vieja», mientras que el cuento: «La huella que no encajaba», del autor Duniel López Quintanal se alzó con la Primera mención del evento.

En el colofón de la Jornada, las pequeñas bailarinas de la Escuela Primaria «José Martí», de la Comunidad, interpretaron una danza-homenaje homenaje al hijo pródigo de Calabazar de Sagua.