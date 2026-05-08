Firman convenio de colaboración ACPDI de Villa Clara y la Cruz Roja

Como parte de la celebración por el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI )de Villa Clara y la Cruz Roja firmaron un convenio de colaboración.

El propósito del mismo en capacitar y orientar a las personas en situación de discapacidad intelectual y a sus familiares en temáticas y técnicas relacionadas con la protección y salvaguarda de la vida en caso de accidentes, eventos meteorológicos o químicos y catástrofes .

La firma del convenio se realizó en el parque Vidal de Santa Clara. Participaron miembros de este cuerpo de voluntarios, y de la ACPDI, así como representantes de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad.

Con este nuevo convenio la ACPDI ya contabiliza seis con varios organismos y entidades del territorio ofreciendo nuevos horizontes en materias de capacitación, preparación e inclusión social.

Según Lidice Tomé ,presidenta provincial de la ACPDI, con este convenio se realizarán varios cursos de capacitación los cuales facilitarán la vida ,y una mayor validación de los miembros de la asociación.

Durante la jornada, voluntarios de la Cruz Roja intercambiaron con miembros de la ACPDI, y en un ambiente familiar sostuvieron una charla educativa sobre técnicas de rescate en casos de accidentes domésticos, de tránsitos y por inmersión en playas y piscina, a propósito del verano.

Próxima a celebrar su tercer aniversario de creada el 8 de junio, la ACPDI constituye una fortaleza en defensa y protección de los derechos del ser humano.