Canoístas Cirilo y López clasifican a semifinales de la Copa del Mundo de Szeged

Tomado de JIT

Las cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnoly Francheska López pasaron a semifinal este viernes en el C2-500 metros de la Copa del Mundo de Szeged, Hungría, paso clave en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La dupla antillana registró un tiempo de 2:00.54 minutos, resultado que les permitió avanzar a la semifinal del certamen, en un heat dominado por las ucranianas Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, quienes aseguraron clasificación directa a la final con 1:55.99, el mejor crono de la jornada.

Luzan y Rybachok lideraron las ocho embarcaciones que lograron bajar de los 2 minutos con 20 centésimas, destacando las ucranianas y chinas con clasificación directa a la final.

El campo competitivo reunió a más de 20 embarcaciones de distintas federaciones, con presencia de potencias como China, Canadá y Hungría. En ese contexto, el desempeño de las cubanas reafirma su capacidad de mantenerse en la élite, pese a la exigencia del nuevo sistema clasificatorio que otorga puntos por país en cada prueba del calendario internacional.

En la tarde húngara, varias de las presentes, entre ellas Cirilo y López, volverán al agua en el C2-200, confirma el sitio oficial del evento. Ellas afrontan a grandes adversarias en su afán de cumplir un rol destacado en el estreno de ambas modalidades bajo el nuevo sistema de clasificación.

La Copa del Mundo de Szeged, primera parada del circuito 2026, se extenderá hasta el domingo y servirá de fogueo de alto nivel para las canoístas cubanas, quienes buscan consolidar su presencia en el escenario olímpico.