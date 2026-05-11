Cuba logra cupo a Santo Domingo en deportes electrónicos

Tomado de JIT

Los deportes electrónicos, específicamente la modalidad de eFootball, completó este domingo la fase definitoria de clasificaciones rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Por Cuba compitió el espirituano Sergio Alejandro Pérez García.

El jugador de la Isla, en la fase de grupos de esta segunda vuelta, perdió contra Panamá, pero consiguió victoria ante Guyana, lo que le dio el pase a los play off.

En esa ronda, cayó en su primera partida frente a Guatemala, para luego lograr dos triunfos ante Nicaragua y Jamaica, por ese orden, en busca del desempate por el quinto puesto, que finalmente ocupó.

La disciplina de eFootball desarrolló su primera ronda de eliminaciones el pasado 12 de abril, en la que el representante cubano obtuvo un meritorio cuarto lugar, con resultados de 1-4 ante Colombia, 2-0 frente a Guadalupe, 1-0 contra Nicaragua y 2-3 ante Honduras.

El comité organizador de los Juegos estableció dos clasificatorios por cada modalidad convocada de esport, y en función de los puntos acumulados se otorgaron siete cupos en las disciplinas individuales, entre las que se incluye el eFootball.

De acuerdo con este formato, el gamer antillano, con 22 unidades acumuladas, ocupó el quinto puesto en el escalafón general, suficiente para incluirse en la cita multideportiva regional.

Los restantes países cuyos representantes conquistaron boletos en esta especialidad fueron Colombia (40), Venezuela (31), Honduras (30), Panamá (25), Guatemala (18) y Jamaica (15).

«Tras un resultado tan relevante lo que resta es prepararse para hacer lo posible por regresar con una medalla de los Juegos. Creo que no estamos muy distantes de esa posibilidad», declaró a JIT Javier Vidal, presidente de la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (Adec).

Sergio Alejandro cuenta entre sus experiencias competitivas internacionales la participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en Chile, donde formó parte de la selección cubana de esport.

Ahora, la lid regional de Santo Domingo incluirá, por primera vez, a los deportes