Cuba ganó la Copa Caribe de Balonmano

CUBA se coronó en la Copa Caribe de Balonmano de Santo Domingo 2026, al vencer a México en la final.

Lo hizo con holgura, como muestra el marcador final de 31-23 sobre uno de los mejores conjuntos de la región de Norte, Centroamérica y el Caribe.

De esa forma levantaron el título invictos, pues derrotaron, por orden, a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico y México.

Ellos representan los equipos más fuertes del área del Caribe, lo cual resalta el mérito de ganar sin la sombra de un revés.

Sin embargo, el título en este caso se antoja complementario, y no por desdén, sino porque el principal objetivo de la selección cubana en este evento se centraba en la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Obviamente, este fue conseguido y dio paso entonces a otras motivaciones, como alcanzar la medalla, foguear a los atletas, mejorar en el ranking para conseguir una ubicación de privilegio en el sorteo…

Si se mira que todas las metas fueron alcanzadas, incluso con relativa comodidad, entonces estamos en condiciones de vaticinar un buen desempeño en los juegos centrocaribeños.

Incluso, no es osado pensar que pueden revalidar las coronas de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, y alcanzar su tercera medalla de oro consecutiva.