Gómez y Veranes conquistan plata en Norceca de Voleibol de Playa

Tomado de JIT

Tras cinco victorias seguidas perdieron frente a los mexicanos Lares y Andrea (1-2). Sus compañeras Kailín y Maykelín terminaron novenas.

Damián Gómez y Eblis Veranes conquistaron la medalla de plata en la segunda fase del Circuito Norceca (Norte, Centroamerica y del Caribe) de voleibol de playa 2026, que concluyó este domingo en Güibia, Santo Domingo.

Gómez y Veranes, la principal dupla de la isla, después de lograr cinco triunfos consecutivos, perdieron frente a la segunda dupla mexicana, formada por Inés Vargas Lares y Carlos Andrés Ayala, en tres parciales (17-21, 21-11 y 7-15) en 44 minutos.

El metal de bronce correspondió a los estadounidenses Charles Siragusa y Rowdy Lennon, al superar al otro equipo azteca, integrado por Miguel Sarabia y Jorman Osuna, en parciales corridos (24-22 y 21-18), en 41 minutos de juego.

En las semifinales, el dúo cubano mantuvo su invicto al imponerse a la pareja norteña 21-19 y 21-17, y Lares y Ayala doblegaron a sus compatriotas Sarabia y Osuna por 12-21, 21-18 y 15-10.

Gómez y Veranes antes habían ganado el grupo D, con triunfos sobre Julián Araya y Stanley Grant, de Costa Rica (21-16 y 21-19); Hayerlin De Jesús y Oscar Martínez, de República Dominicana (21-14 y 21-9) y Andrés Vigil y Manuel Serrano, de Honduras (21-9 y 21-3).

La cuarta victoria la concretaron en cuartos de final este sábado contra los salvadoreños Rafael y Gabriel Vargas (21-19 y 21-13).

Sus compatriotas Kaylín Garrido y Maykelín Drik no pudieron avanzar a cuartos de finales y debieron discutir el noveno escaño, el que aseguraron al rendir a las canadienses Anna Prokofieva y Claire Crossfield por 18-21, 21-11 y 15-11.

Garrido y Drik solo se habían anotado antes un éxito en el lote C a costa de las salvadoreñas Dana Funes y Adriana Vargas, por 21-6 y 21-9, en su primera salida en esta parada.

Luego fueron víctimas de las mexicanas Susana Torres y Abril Flores (19-21, 21-19 y 13-15) y de las dominicanas Crismil Paniagua y Yari Cleto (18-21 y 18-21), a la postre las campeonas al rendir hoy a las canadienses Darby Dunn y Alison McKay 22-20, 18-21 y 15-13, en 50 minutos de partido.

De la presea de bronce se adueñaron las mexicanas Susana Torres y Abril Flores, quienes derrotaron a las quisqueyanas Bethania Almánzar y Julibeth Payano, por 21-19, 15-21 y 15-10, en otro choque que se extendió a 50 minutos de batalla.

La próxima etapa de este tradicional circuito se desarrollará en Nicaragua, del 14 al 18 de mayo, y le seguirá la de Tamaulipas, México, del 21 al 25 de este propio mes, y en la que está prevista la presencia de las dos parejas de Cuba, las que se preparan con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.