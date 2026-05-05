Avanzan preparativos para Fórum por la Innovación 2026 en Santa Clara

Tomado CMHW

Este año 2026 está transitando con grandes retos y dificultades para todos, a pesar de esa situación, el fórum de base por la innovación avanza en el municipio de Santa Clara.

Los diferentes centros, organismos e instituciones han mantenido su capacidad de adaptación a las actuales circunstancias, la iniciativa y el trabajo creador no se han detenido.

Así trascendió durante la reunión de la comisión organizadora, con sede en la Empresa Provincial de Transporte, para hacer precisiones y ajustes sobre el desarrollo de los eventos y la entrega de la información con vista a garantizar la feria municipal por la innovación fijada para la primera quincena de julio en saludo al 337 aniversario de la ciudad.

Un momento breve pero emocionante que ocupó espacio en el encuentro, luego del merecido reconocimiento, fue la despedida de Sireno Pérez Ocaña, por problemas de salud, quien se desempeñó como presidente de la comisión desde su fundación, dos años atrás, actividad que desarrolló con total apego y responsabilidad.

En su lugar asumió Dannelis Prado, la que desde ahora tiene el encargo como representante del CITMA, de conducir este proceso en la capital provincial, dirigido a la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas de la economía, los servicios y la alimentación desde la innovación.

Se trazaron proyecciones y acuerdos dirigidos a garantizar el cumplimiento del cronograma de los eventos de base que deben concluir a mediados del mes de junio, amén de las desafiantes circunstancias.