Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la enfermería, en recordación al día del nacimiento de Florence Nightingale, considerada madre de la enfermería.

En los pasillos y salas de un hospital, donde la vida y la incertidumbre se entrelazan, enfermeras y enfermeros se debaten entre la ciencia , el compromiso con su oficio y la dedicación a sus pacientes.

Sin importar los entuertos dejados en casa en una Cuba asfixiada por un criminal bloqueo el personal de enfermería desde las primeras horas de la mañana y hasta la última ronda en la noche son el sostén de la salud, las confidentes de quienes enfrentan dolor, miedo y esperanza en un solo instante. Sus manos, siempre dispuestas, no solo administran medicamentos o toman signos vitales; también transmiten calma, fortaleza y comprensión. Cada gesto, por pequeño que parezca, deja siempre una huella en los pacientes y en sus familias.

El sacrificio de las enfermeras y enfermeros es silencioso pero palpable: jornadas que se extienden más allá del reloj, turnos que devoran fines de semana y noches, y la entrega absoluta en medio de la adversidad. No hay aplauso que alcance la magnitud de su entrega ni reconocimiento que pueda medir la paciencia infinita con la que enfrentan cada desafío.

Hoy, más que celebrar un día dedicado a la enfermería celebramos la existencia de esos seres que luchan por la vida del progimo . Celebramos la resiliencia que se viste de blanco ,la pasión que se expresa en cada cuidado ,en cada técnica y la humanidad que se ofrece sin condiciones.

Las enfermeras y enfermeros no solo ejercen una profesión; encarnan la esperanza, la compasión y el compromiso.Ellos nos recuerdan que en los momentos más oscuros siempre hay angeles dispuestos a velar por nosotros con corazón y conocimiento.