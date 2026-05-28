UCLV informa sobre culminación de estudios y cierre del curso 2025-2026

Tomado CMHW /

Ante la compleja situación electroenergética que afecta al país, y siguiendo las precisiones emitidas por la Dirección General de Pregrado del Ministerio de Educación Superior, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), en sesión ordinaria de su Consejo de Dirección, ha acordado las siguientes orientaciones para garantizar la culminación de estudios y el cierre del curso académico 2025-2026.

Se establece como período de cierre de las asignaturas de los años terminales hasta el 5 de junio y para los estudiantes continuantes este proceso se extenderá hasta el viernes 10 de julio.

Todo en correspondencia con las estrategias y sistemas de evaluación trazadas por cada programa de formación.

Los estudiantes que no hayan podido avanzar según lo previsto, y por consiguiente no hayan sido evaluados sistemáticamente para recibir una nota final, quedarán pendientes y cursarán las asignaturas en próximos períodos.

El proceso de culminación de estudios de todas las carreras y programas de ciclo corto se efectuará en el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio, amparado por la resolución rectoral emitida a tal efecto.

La fecha y lugar acordado por cada programa será informado oportunamente a los estudiantes por sus profesores.

Los actos de graduación se realizarán en la fecha comprendida entre el 6 y el 17 de julio. El lugar y el día específico para cada facultad, carrera y programa de ciclo corto será informado posteriormente por los canales oficiales de la institución.

Se recomienda a cada estudiante mantener una comunicación constante con los colectivos de carrera y de año en esta etapa final.