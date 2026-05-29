Efectuado en el municipio de Quemado de Guines, Asamblea de balance de asociados de la ANCI

Con el desafío de seguir fortaleciendo la voluntad colectiva, para continuar encendiendo la luz de la inclusión, uno de los grandes logros de la Revolución Cubana, sesionó en el municipio de Quemado de Guines la Asamblea de Balance de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales ANCI.

En el encuentro estuvo presidido por Esther Matilde López Fuerte Presidente del Consejo Provincial de la ANCI y Helen Belkis Alfonso Vicepresidente del Consejo Provincial de la asociación y su Consejo Nacional, además de la dirección del municipio, familiares , invitados y asociados.

La organización que en el municipio cuenta con cincuenta y seis miembros destacó en el año por la integración de los diferentes organismos con la asociación.

En el balance anual, donde también se esclarecieron dudas sobre las personas que se consideran vulnerables, se destacó que aún en medio las dificultades actuales de la economía cubana existe voluntad política de buscar soluciones a los problemas que presentan las personas en situación de discapacidad.

En el encuentro de los asociados Quemadenses se reconoció el trabajo que se realiza en conjunto con diferentes organismos del municipio para fortalecer la plena integración y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad . Entre ellas sobresalió la participación de los asociados en actividades culturales, deportivas, con un instructor de arte, dos artistas de la plástica y un cuentero, que son miembros de la asociación y participan activamente en cada una de las actividades programadas.

Durante la cita, entre los acuerdos tomados se destacó la necesidad de elevar el nivel de vida dos asociados, con pendientes de mejora de condiciones de la vivienda, continuar eliminando las barreras arquitectónicas que limitan la movilidad de los débiles visuales, así como seguimiento a otras problemática pendientes.