La víspera, el jefe de estado se reunió con el vicepresidente cubano, Salvador Valdés, quien asistió a la sesión plenaria del V Foro Económico Eurasiático en Astaná, la capital de Kazajstán. «Tenemos pleno conocimiento de lo que pasa en el entorno de nuestro país amigo. Estamos dispuestos a hacer por Cuba cuanto esté a nuestro alcance y cuanto la situación permita», dijo Lukashenko a su interlocutor. El presidente belaruso prometió acatar religiosamente los acuerdos con Cuba. «En caso de que tengan propuestas adicionales, estamos dispuestos a considerarlas», añadió. El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta medida exacerbó la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación
Tomado de CMHW /
Los servicios de Cardiología que prestaba el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro los asumirá el Hospital Oncológico Celestino Hernández Robau.
Así lo expresó a CMHW el Dr. Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos, en la Dirección General de Salud en Villa Clara.
Alfonso Chang argumentó que los cambios responden al necesario y gradual traslado de los servicios del Hospital Ginecobstétrico Mariana Grajales hacia el «Milián», ya que el Materno requiere varias reparaciones.
Aclaró el experto que el Hospital Arnaldo Milián contará con especialistas en Cardiología para atender las urgencias que puedan presentarse en los pacientes ingresados en esa institución.
Asimismo, explicó que el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, que da cobertura a varias provincias del centro del país, proseguirá con su desempeño en la cirugía cardíaca o vascular, entre otros procederes.
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