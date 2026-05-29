Presidente belaruso reafirma la disposición de ayudar a Cuba

Tomado de Prensa Latina /

Belarús está dispuesta a ayudar a Cuba en la medida de lo posible, informó hoy la agencia de noticias Belta citando al mandatario del país eslavo, Alexandr Lukashenko.

La víspera, el jefe de estado se reunió con el vicepresidente cubano, Salvador Valdés, quien asistió a la sesión plenaria del V Foro Económico Eurasiático en Astaná, la capital de Kazajstán.

«Tenemos pleno conocimiento de lo que pasa en el entorno de nuestro país amigo. Estamos dispuestos a hacer por Cuba cuanto esté a nuestro alcance y cuanto la situación permita», dijo Lukashenko a su interlocutor.

El presidente belaruso prometió acatar religiosamente los acuerdos con Cuba. «En caso de que tengan propuestas adicionales, estamos dispuestos a considerarlas», añadió.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta medida exacerbó la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.