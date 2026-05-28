Informan nueva tarifa para la venta de los excedentes de electricidad de las personas que dispongan de fuentes renovables

Tomado de Radio Rebelde/

Los hogares y entidades que dispongan de paneles solares fotovoltaicos u otras fuentes renovables podrán vender sus excedentes de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a un precio de 90 pesos cubanos por kilowatt/hora, según la Resolución 114/2026 publicada hoy en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 45.

La medida, que entra en vigor el próximo 1 de junio, fija una tarifa única aplicable a cualquier horario del día, tanto para el sector residencial como para el no residencial, y exonera además del pago del impuesto sobre los servicios a todos los ingresos provenientes de esta operación.

La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, explicó, en conferencia de prensa, que las tarifas vigentes hasta hoy –establecidas en 2023– oscilaban entre tres y seis pesos cubanos, por lo que la «actualización representa un estímulo sustancial para la participación popular.

«Entendemos que es un paso de motivación para que todos los actores, incluyendo la población, transformen la situación energética del país», afirmó.

En cuanto al beneficio fiscal, Ortiz Mantecón aclaró que no implica trámites adicionales ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). «El contribuyente tiene que tramitar el impuesto de lo que le corresponde pagar el siguiente mes por lo que se reciba por la venta de esa energía», agregó.

TRÁMITE ÁGIL Y PLAZOS CONCRETOS

Mario Castillo Salas, directivo adjunto de la Unión Eléctrica (UNE), informó que los usuarios que ya tengan contrato firmado se actualizarán a partir de la entrada en vigor de la norma, sin necesidad de gestión alguna.

Para los nuevos interesados, la UNE comenzará a recibir solicitudes desde el 28 de mayo a través de un mecanismo informatizado vía web –aunque se mantendrá la opción presencial para quienes no tengan conectividad– y se completará todo el proceso en un plazo de diez días.

Ese proceso, dijo, incluye una visita técnica para verificar condiciones de seguridad y requisitos de interconexión, cambio de medidor convencional por uno bidireccional y firma de contrato.

Y «la primera facturación con reconocimiento de la energía generada se realizará entre el 20 y 30 de junio, y los pagos se entregarán entre el 1 y 10 de julio».

INCENTIVO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Castillo Salas subrayó que la resolución responde a directivas del Gobierno para enfrentar la situación energética actual. «Sin duda significa un incentivo adicional, que va a permitir que puedan crecer y multiplicarse los clientes que hoy utilizan los sistemas solares fotovoltaicos».

La viceministra, por su parte, enmarcó la norma en la Estrategia Nacional de Transformación de la Matriz Energética y en las recientes directivas para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible.