Valdés Mesa arriba a Kazajistán para participar en importantes eventos de la Unión Económica Euroasiática

Tomado de Granma /

Este mecanismo de integración regional, del que Cuba ostenta la condición de Estado Observador, promueve la cooperación, el intercambio comercial y el desarrollo económico entre sus países miembros y observadores.

ASTANÁ, KAZAJISTÁN – El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, arribó este miércoles a Kazajistán para participar en el Foro Económico Euroasiático y en la reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático, que se desarrollarán los próximos 28 y 29 de mayo en esta capital.

A su llegada al aeropuerto internacional de Astaná «Nursultán Nazarbáyev», Valdés Mesa fue recibido por el ministro de Comercio e Integración kazajo, Shakkaliev Abayevich; por el vicecanciller Isetov Arman Asakarovich; y por el vicealcalde de Astaná, Baiken Eset Berikovich. Las autoridades manifestaron su satisfacción por darle la bienvenida en nombre del Gobierno y el Estado de la nación centroasiática.

Durante un breve encuentro en uno de los salones de protocolo de la terminal aérea, el Vicepresidente cubano expresó a las autoridades de Kazajistán que participar en estas reuniones de la Unión Económica Euroasiática es una oportunidad para ampliar la colaboración e impulsar nuevos proyectos con el bloque regional.

Por su parte, el ministro de Comercio e Integración de Kazajistán comentó a Valdés Mesa que el desarrollo de la inteligencia artificial es uno de los objetivos de estos encuentros, y le transmitió el interés de su gobierno por desarrollar la colaboración con Cuba.

La Unión Económica Euroasiática, fundada en 2014, está integrada por cinco antiguas repúblicas socialistas soviéticas: Rusia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. Es una organización internacional con la que Cuba sostiene una agenda de trabajo conjunta en función del desarrollo económico.

Según la agenda prevista, este jueves 28 de mayo sesionará el Foro Empresarial Euroasiático y el viernes 29 lo hará el Consejo Supremo de la Unión. Se trata de dos importantes citas en las que Cuba abogará por ampliar la colaboración en varios sectores, entre ellos el turismo, el comercio y la industria biotecnológica.

Integran la delegación cubana: Enrique Orta González, representante permanente de Cuba ante la Unión Económica Euroasiática y embajador en la Federación de Rusia; Alfredo Nieves Portuondo, embajador en Kazajistán; y Alejandro Simancas Marín, subdirector general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A la moderna ciudad de Astaná, capital de Kazajistán, han estado llegando este miércoles los jefes de Estado de los países que integran la unión o fungen como observadores, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, y el de Belarús, Alexandr Lukashenko.

Según una nota difundida por la Cancillería cubana, nuestro país participó por primera vez en el Consejo Económico Euroasiático el 11 de diciembre de 2020, ocasión en que le fue otorgado el estatus de Estado Observador ante la Unión.

Desde entonces, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, han intervenido —de manera virtual o mediante mensajes grabados— en varias sesiones del Consejo Supremo Económico Euroasiático y del Consejo Intergubernamental Euroasiático, respectivamente.