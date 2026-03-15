Tranquilidad ciudadana, una de las premisas de la Revolución

✍🏻📸 Equipo de Comunicación del Gobierno Provincial Soy Villa Clara.

La tranquilidad ciudadana continúa siendo una de las premisas de nuestra Revolución y en medio del complejo contexto nacional e internacional, preservar la seguridad del pueblo desde todas las trincheras, constituye el desvelo de todos los hombres y mujeres de Villa Clara.

En ese sentido, con la presencia de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, desde el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, fue constituido un grupo de reforzamiento al servicio de vigilancia y patrullaje, de conjunto con las organizaciones políticas y de masas, para garantizar el orden en la ciudad capital.

Similares acciones ocurren en los trece