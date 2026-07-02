Homenaje a Juan Espinosa Brito

El Consejo Popular Calabazar de Sagua, en Encrucijada está de plácemes y es que uno de sus artistas más icónicos, Juan Espinosa Brito, a quien se le dedicó recientemente la jornada de cultura del poblado, recibió el homenaje de los habitantes y sus amigos: propios y foráneos, en una actividad que recreó la campiña.

Según Juan Espinosa, quien posee una extensa obra poética— es improvisador y repentista, y que opta en este año 2026 por el Premio Nacional Memoria Viva— recibir este homenaje ha significado una de las emociones más grandes de su vida: “Ha sido un momento grandioso para mí, todas las personas felicitándome, dándome ánimos por los premios obtenidos en estos años a todos los niveles, y de verdad, esta acogida me ha hecho sentir muchas y grandes emociones”, declaró.

Entre los invitados ilustres de la jornada se encontraban el Escritor encrucijadense-santaclareño Leonardo Albeo Valdez Ferrer y Antonio Lavilla García, Metodólogo Provincial de Música del Centro Provincial de Casas de Cultura en Villa Clara, los que expresaron su satisfacción por encontrarse en el poblado, por el reencuentro y el privilegio de compartir este espacio de música campesina.

Como parte de la actividad, le fue entregado un libro a Espinosa Brito, compilado por los trabajadores de la casa de Cultura local “Onelio Jorge Cardoso”, donde se muestra parte de la trayectoria y la obra del artista calabaceño.

Posteriormente, y como dicta la tradición, se cerró la fecha con un guateque.