Minuto a minuto: Así marcha el proceso de restablecimiento del SEN

Tomado de Cubadebate /

Al mediodía de este lunes 6 de julio, se registró una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Desde ese instante, se activaron todos los protocolos de contingencia para priorizar el restablecimiento del servicio en los centros vitales del país. Siga minuto a minuto, a través de Cubadebate, el desarrollo del proceso de restauración del SEN.

8:29 – Las Tunas activa microisla de 12 MW y garantiza servicio a centros de salud y fuentes de agua

La recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras la caída ocurrida este lunes 6 de julio avanza en la provincia de Las Tunas, donde desde la madrugada de este martes se encuentra en funcionamiento una microisla energética que ha permitido restablecer servicios vitales para la población.

A las 2:00 a. m. se logró el enlace entre los emplazamientos del norte de la provincia y los de la capital provincial, lo que dio inicio a la operación de la microisla. Con una generación aproximada de 12 megavatios (MW) , se abastecen actualmente los principales centros de salud de la ciudad cabecera, las dos fuentes principales de abasto de agua potable y el hospital del municipio de Puerto Padre.

Yordi Vega Espinoza, jefe del Despacho Provincial de Carga de la Empresa Eléctrica, detalló a la prensa que, como parte del plan de rotación, un número de clientes en la propia ciudad cabecera ha recibido al menos dos horas de servicio durante la mañana, a través de tres circuitos habilitados.

Cuatro horas después, los primeros pasos

El proceso de recuperación en el territorio tunero comenzó apenas cuatro horas después de la desconexión total del SEN. En ese momento, se puso en funcionamiento una de las baterías de un emplazamiento de la capital provincial, generando 2 MW que permitieron alimentar una de las fuentes de abasto de agua, las industrias alimenticias (pesca y láctea) y el centro transmisor de Radio Cuba.

Avances a nivel nacional

A esta hora de la mañana, a escala nacional ya generan las unidades bases del sistema de energas Varadero y Boca de Jaruco, mientras que se han iniciado los arranques de las unidades Mariel 5 y Habana 2, en cumplimiento de los protocolos establecidos para la recuperación gradual del SEN.

Salud: centros asistenciales operativos

Por su parte, Ariel Guevara Bringa, director provincial de Salud, informó que, además de los centros asistenciales del complejo de salud de la ciudad cabecera y el hospital de Puerto Padre, que reciben servicio directo de la microisla, el resto de las instituciones hospitalarias se mantienen con vitalidad gracias a sus grupos electrógenos de emergencia.

Las autoridades reiteran que la prioridad absoluta es sostener los servicios básicos y avanzar de forma gradual en la restauración total del sistema, en la medida en que las condiciones técnicas y de abastecimiento lo permitan.

8:01 – SEN restablecido desde Mariel hasta Sancti Spíritus

El director del Despacho Nacional de Carga, Félix Estrada Rodríguez, informó este martes en la revista Buenos Días que, tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrida al mediodía del lunes, se activaron todos los protocolos establecidos y se ha logrado un avance significativo en la recuperación paulatina del servicio.

El restablecimiento comenzó por el occidente del país, específicamente en Jaruco, con la conexión de las unidades de energía de ese enclave, conformando una isla en el Sistema Occidental. A esta iniciativa se incorporó también el Sistema de Almacenamiento de Energía (BES) , una tecnología de nueva generación que ya forma parte del proceso de recuperación.

Gracias a esta estrategia, se logró dar servicio de planta a las centrales termoeléctricas de Mariel y Santa Cruz. Actualmente, se encuentra en línea la unidad número 2 de Santa Cruz, junto con la unidad de Jaruco y dos unidades en el gas Varadero, lo que permitió extender el microsistema hacia el centro del país y dar servicio de planta a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Interconexión hasta Sancti Spíritus

Como resultado de estas acciones, en estos momentos existe un sistema interconectado desde Mariel hasta Sancti Spíritus, con presencia de generación distribuida en la zona central. Esto ha permitido garantizar energía a centros vitales en esos territorios, aunque con déficit en la capacidad de generación debido a las limitaciones actuales.

El desafío del combustible

Uno de los principales obstáculos señalados por Estrada Rodríguez es la indisponibilidad de combustibles, agravada por el recrudecimiento del bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos. A diferencia de ocasiones anteriores, el país no cuenta con inventarios suficientes de diésel para la generación distribuida, los motores de Moa y Mariel, ni para las patanas de la bahía de La Habana.

«Estábamos alrededor de 1200 MW por debajo de la capacidad disponible por falta de combustible», explicó el director, quien añadió que en la mañana del lunes se contaba con menos de 900 MW disponibles, lo que hacía al sistema «muy endeble» ante cualquier oscilación, tal como ocurrió con la falla que provocó la desconexión total.

Próximos pasos: arranque de Céspedes y llegada a oriente

Para esta jornada, el objetivo principal es consolidar el sistema desde La Habana hasta Sancti Spíritus y lograr el arranque de las dos unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, que aportarían cerca de 300 MW a la generación base. Sin estas unidades, resulta más complejo extender el restablecimiento hacia el centro-oriente y arrancar las unidades de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton), en Mayarí.

«Hoy lo más importante es lograr el arranque de las unidades de Céspedes para poder garantizar seguir el restablecimiento del sistema», enfatizó Estrada Rodríguez.

Mientras tanto, en las provincias orientales se mantienen activos microsistemas con generación distribuida que aseguran el funcionamiento de hospitales, bombeo de agua y otros servicios vitales, aunque con una capacidad limitada debido a la escasez de combustible.

El director del Despacho Nacional de Carga insistió en que la prioridad absoluta es sostener los servicios básicos y avanzar de manera gradual, en la medida en que las condiciones técnicas y de abastecimiento lo permitan.

7:34 – Granma restablece 7 MW mediante microsistema y garantiza servicio en hospitales y ETECSA

La Empresa Eléctrica de la provincia de Granma informó este martes que, tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), se ha logrado estabilizar un microsistema energético con una capacidad aproximada de 7 megavatios (MW), lo que ha permitido restablecer el servicio en instalaciones estratégicas para la población.

Circuitos con servicio eléctrico activo:

Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, garantizando la atención médica ininterrumpida.

Jimmy Hirzel, en el tramo que alimenta al Hospital Infantil, asegurando la asistencia a la población pediátrica.

Amado Estévez, que suministra energía al Despacho Provincial de Carga y a la gerencia de ETECSA, permitiendo mantener las comunicaciones y la coordinación operativa.

Las autoridades provinciales reiteraron que el restablecimiento avanza de forma gradual y priorizada, con el objetivo de sostener los servicios vitales mientras se crean las condiciones para una recuperación más amplia del sistema eléctrico en el territorio.

7:19 – Activan microisla energética y restablecen servicios vitales en Las Tunas

Tras la caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrido en la tarde de este lunes, las autoridades han logrado activar los primeros mecanismos de recuperación en la provincia de Las Tunas, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales a la población.

Cerca de las 4:00 p. m. se puso en funcionamiento una microisla energética de 2 megawatts (MW) en la cabecera provincial, lo que ha permitido restablecer parcialmente el suministro en varios puntos críticos.

Servicios ya reactivados:

Bombeo de agua en la localidad de Cayojo.

Empresas Láctea y Pesquera, asegurando la producción y conservación de alimentos.

Centro de transmisión de Radio Cuba, garantizando la comunicación con la población.

Parte del reparto Segundo (El México) y otras zonas aledañas.

En cuanto al sector de la salud, los hospitales se mantienen totalmente operativos gracias a sus grupos electrógenos de emergencia, sin reportes de afectaciones a servicios vitales.

Próximos pasos:

Actualmente se está trasladando combustible hacia el central Guiteras y hacia otro punto de la capital provincial, con el objetivo de incrementar la generación. Se prevé alcanzar una potencia cercana a los 12 MW cerca de la medianoche, lo que permitirá ampliar la cobertura eléctrica.

Próximos beneficiados:

Una vez que se integren más baterías al sistema, comenzarán a recibir energía el complejo de salud y la fuente de abasto de agua El Rincón, reforzando así la atención a la población.

Las autoridades reiteran que la prioridad absoluta es sostener los servicios básicos y avanzar de forma gradual en la restauración total del SEN, en la medida en que las condiciones técnicas lo permitan.

6:53 – Restablecen el 32,6 % del servicio eléctrico en La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó este martes que, tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrida en la tarde del lunes, se ha logrado restablecer parcialmente el servicio en la capital.

De acuerdo con el último reporte oficial, ya se encuentran operativas 24 subestaciones y 93 circuitos de distribución, lo que ha permitido beneficiar a 281 447 clientes, equivalentes a 221,9 megavatios (MW) y al 32,6 % del total de usuarios en la ciudad.

Asimismo, han sido reactivados 43 centros hospitalarios y 9 sistemas de abasto de agua, garantizando así el funcionamiento de servicios vitales para la población.

La EELH precisó que el restablecimiento avanza de manera gradual y progresiva, en la medida en que las condiciones del SEN lo permitan, y llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de información.

6:47 – Avanza la formación de micro-islas de generación para el restablecimiento del SEN

Este mediodía ocurrió una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De inmediato se activaron los protocolos de restablecimiento, asegurando primero los servicios de salud y el abasto de agua. El presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que, mientras Estados Unidos trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del SEN. Nuestra señal se traslada al Ministerio de Energía y Minas, con el colega Bernardo Espinosa, para que nos actualice sobre la situación.