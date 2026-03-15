«La prensa cubana no está detenida, está batallando, está innovando»

“Que el mérito de nuestra prensa siga siendo, como siempre lo ha hecho, estar a la altura de la Revolución y a la altura de nuestro pueblo”, significó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a representantes de los medios de comunicación, con quienes sostuvo un encuentro este 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana.

El Jefe de Estado compartió con los asistentes conceptos esenciales sobre la labor de los medios en los complejos momentos actuales, los cuales, dijo, hay que verlos como una oportunidad. Ahora tenemos –señaló— las nuevas tecnologías, las webs, las redes sociales, en las que no hay límites de espacio ni tiempo, así como herramientas novedosas como la inteligencia artificial.

Foto: Estudios Revolución

Al insistir en la amplitud de oportunidades que tienen hoy los medios de comunicación, coincidió con los representantes de estos (más de 80 compañeras y compañeros entre directivos, periodistas, comunicadores sociales, especialistas en redes –muchos veteranos y también bastantes jóvenes), sobre la importancia de potenciar el liderazgo de los consejos editoriales, los consejos de redacción, los colectivos profesionales y todos los trabajadores del sector.

Ante la reducción de las tiradas de los periódicos impresos, dijo que estos, como los que pasan a ser semanarios, pudieran limitar el enfoque del diarismo – priorizar esto en los soportes digitales- y publicar en las ediciones de papel, textos con una introspección más profunda en nuestra realidad, relatos de mayor aliento, lirismo, y otros escritos que no solo satisfagan la necesidad informativa del momento, sino que sirvan para estudiar, para guardar, para volver sobre ellos.

Sugirió aprovechar la vasta y exclusiva memoria histórica preservada en los archivos de los periódicos y revistas cubanas, donde se conservan miles y miles de fotografías hechas por los mejores fotógrafos de ayer y de hoy, ediciones impresas únicas de momentos históricos cruciales de la Revolución, artículos de personalidades cubanas, incluyendo editoriales escritos por Fidel, que son joyas que además de seguir conservando, deben ser digitalizadas y dadas a conocer, porque hay mucho interés en ellas tanto en Cuba como en el extranjero.

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En el encuentro participaron el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; la miembro del Secretariado del Comité Central y jefa de su departamento Ideológico, Yuniasky Crespo Baquero; la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh y el compañero Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social.

Moderado por el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, el diálogo contó con la presencia del Premio Nacional de Periodismo por la Obra de la Vida, Tubal Páez, entre otros galardonados con el más importante reconocimiento de un gremio llamado a continuar desempeñando un rol fundamental en la defensa de la Revolución y en transmitir la verdad de Cuba.

Al compartir ideas con los asistentes, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez hizo hincapié en que, en los momentos actuales, cuando debido a la limitación de combustibles hay muchas personas en las comunidades, los colectivos de los diferentes medios pueden retomar o incrementar los intercambios con sus públicos en los barrios.

Que la gente –dijo— pueda intercambiar con ustedes y que ustedes tengan una relación más vívida, más directa con la población.

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PRENSA EN TRANSFORMACION

En el encuentro de este sábado, por el Día de la Prensa Cubana se repasaron las experiencias que han ido acumulando publicaciones impresas, digitales, televisivas, radiales y de agencias, en el aún nuevo proceso de transformación del modelo de gestión de la prensa cubana.

El periodista Yoerky Sánchez Cuellar, director del periódico Granma, explicó cómo este se consolida como una organización mediática multiplataforma con base en su sitio web y sus espacios en las redes sociales.

Es una transformación que ya había comenzado, pero que se aceleró desde diciembre, con la aprobación de 16 acuerdos del colectivo a raíz de las discusiones del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y que han puesto al medio en mejores condiciones para enfrentar la situación tan compleja que se tiene en estos momentos, señaló.

“Nuestro concepto –enfatizó Sánchez Cuellar— es que Granma constituye un diario digital con edición impresa semanal. Ya no trabajamos para un cierre diario, nuestro cierre es ahora las 24 horas del día. Esto es para nosotros un desafío y una oportunidad”.

Pero para ello –añadió— teníamos que cambiar la mentalidad “impresocentrista”, por lo que hemos redireccionado todos los equipos especializados de la edición impresa a la digital, porque no había una organización del trabajo dirigida a lo digital.

En Granma, reconoció su Director, se ha tenido que transformar la organización de la redacción, ir hacia lo digital, pero esto –insistió— llevaba una transformación cultural.

Pero ahora estamos en mejores condiciones, y también trabajamos –agregó— en la revitalización y rescate de nuestra memoria histórica, de los archivos; en el incremento de la generación de divisas, y en el desarrollo de las fuentes renovables de energía.

Entre otras iniciativas, Granma también incrementa su responsabilidad social, incluyendo la oferta de plazas en su casita infantil a madres del barrio que necesiten que le cuiden los hijos.

El periodista Randy Alonso Falcón, director general de Ideas Multimedios y Cubadebate, explicó los procesos organizativos, editoriales y los resultados de una multiplataforma que ha sido pionera en estas transformaciones y está entre las más exitosas en su aplicación.

Líder en el espacio digital cubano, esta organización de la comunicación suma millones de suscripciones y visitas tanto en su sitio oficial como en las redes sociales. Además de tener un medio propio, brinda servicios a terceros que le han permitido alcanzar una solvencia económica para ir solucionando parte de sus necesidades, incluyendo la ampliación de las fuentes renovables de energía y el incremento de los ingresos de sus trabajadores.

Alonso Falcón explicó que la experiencia organizativa de Ideas Multimedios les ha permitido avanzar hacia un modelo más adecuado a las tendencias actuales de los medios de comunicación, con una estrategia de desarrollo con fondos propios.

Informó sobre cómo han ido encontrando soluciones ante las presentes limitaciones, algunas de las cuales incluyen que, ante la falta de combustible, los periodistas gestionen contenidos y realicen sus trabajos desde las propias comunidades, hasta la migración hacia las redes sociales, tanto porque los públicos cada vez acuden más a informarse en estas, y no a los sitios oficiales de los medios, como porque, debido a los apagones, se puede visitar menos www.cubadebate.cu.

En el diálogo también se intercambió sobre la transformación del modelo de gestión de la prensa en el Canal Caribe, en la Agencia Prensa Latina y en la Radio Cubana.

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LA PRENSA CUBANA ES PARTE VIVA DE LA REVOLUCIÓN

En el resumen del encuentro, tras abordar asuntos de la realidad nacional, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a todos los trabajadores de la prensa cubana por el 14 de Marzo.

En un repaso a los comentarios hechos por varios participantes, aseguró que estos demostraban que “la prensa cubana no está detenida, está batallando, está innovando”.

Díaz-Canel abordó con los asistentes el papel de la prensa cubana “como trinchera ideológica y cultural en el actual escenario de una guerra de sexta generación”. Es una confrontación –recordó retomando análisis anteriores—, que se desarrolla como guerra ideológica, como guerra cultural y como guerra mediática, comunicacional, “por lo tanto, ustedes están en la primera trinchera”, aseveró. Una trinchera –argumentó- en la que hay que hacer el mejor uso de los instrumentos de la comunicación que los propios poderes hegemónicos han creado para imponer su hegemonía.

La prensa cubana –aseguró Díaz-Canel— nunca la podremos ver en un papel pasivo; la prensa cubana tiene un papel significativo, imprescindible, en estos tiempos, en esta lucha; por lo tanto –argumentó— el reto es cómo rompemos esa hegemonía, y tenemos que hacerlo apoyándonos en esas plataformas transnacionales que ellos han creado para dominar a los pueblos.

Nosotros –enfatizó— tenemos que ser capaces de romper ese monopolio que el imperio quiere imponer a la humanidad. “Hay muchas verdades que ellos tratan de ocultar, y nosotros tenemos que ser capaces de darlas a conocer”.

El Presidente cubano compartió también sobre la capacidad y necesidad que tiene la prensa como “vehículo de soberanía”. Resaltó su papel en la educación, en la alfabetización mediática de la población, para que esta sea capaz de discriminar la verdad de la mentira y enfrentar la manipulación.

“Los medios –conceptuó— no solo deben verse como herramientas de comunicación social, sino también como gestores de soberanía”.

Defendió así mismo que “la prensa es una parte viva del pueblo”. Ponderó su rol en la promoción de la participación popular, la unidad, en la búsqueda de soluciones y en el control popular, así como en la multiplicación de las buenas experiencias que hay en el país, siempre sin dejar de criticar lo que hay que criticar.

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