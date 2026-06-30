Sociedad Cultural José Martí desarrolla un amplio plan de actividades

Los martianos de Villa Clara a través de la filial de la Sociedad Cultural que lleva su nombre, realizaron el VIII Taller de Bosques, Jardines y Huertos Martianos.

Una actividad pensada desde la esencia y unión de José Martí y Fidel Castro se hizo en el Palacio de Pioneros José Luis Miranda en Santa Clara.

No faltaron las flores blancas en el busto del Apóstol, y tampoco la siembra de un Caguairán villaclareño como homenaje del pueblo por el Centenario del Comandante.

Se habló desde la historia de la primera autodefensa de Fidel en la Audiencia, de Martí y la naturaleza, y también hubo reconocimientos a personalidades, e instituciones por colaborar y aportar al desarrollo de la Sociedad Martiana.

Desde edades tempranas los infantes son educados en el amor a la naturaleza, de ahí los premios del Concurso que unen las ideas de Martí y Fidel, tanto en narrativa, y poesía como en artes plásticas.

Se recorrió y reconoció un nuevo Huerto Martiano, se entregaron las Distinciones Carolina Rodríguez, Oh Magno Generoso, y la Medalla aniversario 30 de la fundación de la Sociedad CulturaJosé Marti.

Los niños que son el relevo de los sueños martianos se insertaron en este homenaje a través del arte, como expresión además de que la cultura salva y está siempre prendida en las raices de los pueblos.