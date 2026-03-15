Trump pide ayuda para abrir estrecho de Ormuz mientras aumentan bajas estadounidenses

Cuando se cumplían dos semanas de una guerra a la que había previsto solo días de duración, el presidente Donald Trump dijo este sábado esperar que “muchos países » apoyen a Estados Unidos para mantener abierto y seguro el estrecho de Ormuz, vital vía para el comercio mundial de petróleo cerrada tras el inicio de los ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

Trump, quien afirmó que EE.UU. destruyó las capacidades militares iraníes y anteriormente había prometido que la Armada estadounidense comenzaría «muy pronto» a escoltar a los buques cisterna a través del estrecho de Ormuz, pide ahora refuerzos.

«Muchos países… enviarán buques de guerra, en conjunto con los Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro», escribió en Truth Social, sin revelar qué países serían, al tiempo que dijo que esperar que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros enviarán buques a la zona.

Después del inicio de la agresión y de que Irán bloqueara el estrecho, los precios del petróleo han escalado un 40%.

Este sábado, columnas de humo negro se elevaron sobre Fujairah, ciudad donde se encuentra una importante terminal emiratí de almacenamiento y exportación de petróleo, poco después de que el Ejército iraní advirtiera a los civiles de Emiratos Árabes Unidos que evitaran las zonas portuarias.

El viernes, fuerzas de Estados Unidos atacaron la isla de Kharg, desde donde se exporta casi todo el petróleo de Irán, cuyas autoridades advirtieron tras el ataque que las empresas petroleras y energéticas vinculadas con Estados Unidos serían «reducidas a cenizas».

También continuaron los ataques de EE.UU. e Israel contra suelo iraní. El Ministerio de Salud de Irán afirma que más de 1 200 personas han muerto en ataques estadounidenses e israelíes, mientras que hasta 3.2 millones de personas han sido desplazadas, según la agencia de la ONU para los refugiados.

En Líbano, los bombardeos israelíes han dejado mas de 800 muertos y desplazado a casi medio millón de personas.

Un informe publicado esta semana señalaba que tan solo en los primeros seis días Estados Unidos gastó 11 300 millones de dólares, y que al menos 13 militares estadounidenses perdieron la vida en la guerra.