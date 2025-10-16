Toman posesión nuevos fiscales en Villa Clara

✍🏻 Arle Águila

Los nuevos fiscales de la provincia de Villa Clara firmaron el Código de Ética y recibieron la toga que los acredita oficialmente como fiscales.

El acto tuvo lugar en la Cabaña de trabajo del Comandante en la provincia, escenario escogido en conmemoración de un nuevo aniversario del alegato de autodefensa de Fidel Castro, “La Historia me Absolverá”, pronunciado tras los sucesos del Moncada.

Durante la ceremonia, Roxana Martínez Alpízar leyó el juramento de los nuevos fiscales, en el que reafirmó el compromiso de “actuar siempre con apego a la verdad, la justicia y los principios de la Revolución”, así como de “defender los derechos de los ciudadanos con ética, responsabilidad y transparencia”.

Con este acto, los jóvenes fiscales inician una nueva etapa en su trayectoria profesional, comprometidos con el legado de quienes han hecho de la Fiscalía un pilar de la legalidad socialista en Cuba.