Conmemoran aniversario 67 de la creación del Frente Las Villas

Cada 16 de octubre, combatientes de la Revolución, soldados y oficiales de la FAR, estudiantes de la escuela Militar Camilo Cienfuegos se reunieron en el Complejo escultórico Ernesto Guevara para conmemorar el aniversario 67 del Frente Las Villas. Presentes en la ceremonia las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara, así como Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro cubano.

Con el inicio de la guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en la llama eterna, inició la ceremonia político-miliar de tributo a los 140 combatientes, cuyos restos reposan en el Mausoleo Frente Las Villas, ubicado en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de Santa Clara, en conmemoración al aniversario 67 de la constitución de este frente por el Guerrillero Heroico.

En nombre de las nuevas generaciones la estudiante Taliana Yerena Fumero ratificó el compromiso de los jóvenes de la escuela militar Camilo Cienfuegos de continuar el legado de los combatientes del frente guerrillero

Durante la ceremonia, 14 cadetes fueron ascendidos al grado inmediato superior, mientras la Distinción por el Servicio Distinguido le fue impuesta al cadete David Alejandro Herrera.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por Hermes Aguilera Pérez, primer secretario UJC en la provincia, quien relató cómo después de 46 días de agotadoras jornadas en la Sierra Maestra, el Che cumplió con la misión asignada por Fidel Castro de crear el Frente de Las Villas, el 16 de octubre de 1958 .

Sesenta y siete años después, los combatientes del frente guerrillero, protagonistas de una de las páginas más gloriosas de la historia de la patria, continúan siendo inspiración para quienes luchan por una causa justa.