Higienización en Encrucijada

Desde hace varios días en Encrucijada llueve de forma ininterrumpida y como se sabe, después de la lluvia intensa, las poblaciones de mosquitos aumentan.

Teniendo en cuenta la complicada situación epidemiológica que enfrenta el municipio respecto a la propagación de enfermedades trasmitidas por los mosquitos, como el Dengue y el virus del Chikungunya, en el territorio se realizan jornadas de limpieza e higienización.

Directivos, trabajadores de diversas entidades y el pueblo en general se han sumado a la campaña, conscientes de que la proliferación de las malas hierbas, la acumulación de basura y las aguas estancadas, son ideales para la multiplicación de los responsables de estas enfermedades

La limpieza de patios y jardines, la eliminación de las aguas estancadas para evitar la reproducción y la utilización de larvicidas o adulticidas, están entre las medidas aplicadas, conociendo que estas enfermedades virales pueden afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, y que son causadas por virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados.